Владислав Третьяк отреагировал на известие о смерти актёра Валентина Гафта

Президент ФХР Владислав Третьяк откликнулся на известие о смерти актёра Валентина Гафта. Артист, бывший большим поклонником спорта, умер 12 декабря на 86-м году жизни.
«Это удивительно, но я даже не помню, когда я познакомился с великим актёром. Мне кажется, я знал его всю жизнь. Потому что при каждой нашей встрече мы оба получали редкое удовольствие от общения. На мой взгляд, это действительно был великий и потрясающий актёр, а ещё, и это особенно важно, прекрасный человек, патриот своей страны.
Конечно, он неоднократно приезжал к нам в сборную, это была традиция. Помню, во время турнира «Приз Известий» у нас всегда были потрясающие концерты, Валентин Иосифович всегда в них участвовал. Ну и, конечно, он очень любил хоккей: болел за нас всегда, переживал, интересовался, постоянно сам появлялся на трибуне.
Я очень много фильмов смотрел с его участием. Если считать, что каждый фильм — это история жизни человека, то Гафту удавалось проживать эту жизнь вместе со своим героем. Мне же особенно приятно вспомнить его эпиграммы о знаменитых людях. Они были просто восхитительными.
Это большая утрата для всех людей, для меня лично. Потому что действительно у нас были какие-то свои, особенные отношения с ним. И, конечно, светлая память прекрасному актёру», — приводит слова Третьяка Sport24.
- 12 декабря 2020
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