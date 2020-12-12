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Нападающий ЦСКА Максим Мамин забросил изящную шайбу с неудобной руки

Нападающий ЦСКА Максим Мамин забросил изящную шайбу с неудобной руки
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Максим Мамин забросил изящную шайбу с неудобной руки. Это произошло в матче с ярославским «Локомотивом».

На 25-й минуте встречи защитник «железнодорожников» Алексей Марченко был удалён за задержку клюшкой. «Армейцы» быстро разыграли шайбу, Андрей Локтионов отдал пас в правый круг вбрасывания на Александра Попова. Нападающий, не находясь под прессингом, оценил ситуацию и сделал передачу на выезжавшего из-за ворот Максима Мамина. Форвард, находясь спиной к вратарю, сблизился и с неудобной руки послал шайбу прямо в «домик» Эдди Паскуале.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

К середине третьего периода ЦСКА выигрывает со счётом 3:1.

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