Нападающий ЦСКА Максим Мамин забросил изящную шайбу с неудобной руки
Нападающий московского ЦСКА Максим Мамин забросил изящную шайбу с неудобной руки. Это произошло в матче с ярославским «Локомотивом».
На 25-й минуте встречи защитник «железнодорожников» Алексей Марченко был удалён за задержку клюшкой. «Армейцы» быстро разыграли шайбу, Андрей Локтионов отдал пас в правый круг вбрасывания на Александра Попова. Нападающий, не находясь под прессингом, оценил ситуацию и сделал передачу на выезжавшего из-за ворот Максима Мамина. Форвард, находясь спиной к вратарю, сблизился и с неудобной руки послал шайбу прямо в «домик» Эдди Паскуале.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
К середине третьего периода ЦСКА выигрывает со счётом 3:1.
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