Киселевич разобрался с игроком «Локо», чирлидерши слали поцелуи трибунам. Фото победы ЦСКА

12 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «армейцев».
На третьей минуте матча Максим Соркин с передачи Андрея Светлакова вывел «армейцев» вперёд. На 15-й минуте встречи Денис Алексеев сравнял счёт. На шестой минуте второго игрового отрезка Максим Мамин вновь вывел столичную команду вперёд, реализовав численное большинство. На 44-й минуте Павел Карнаухов увеличил преимущество «армейцев». За пять минут до конца периода Павел Красковский отыграл одну шайбу, но на большее ярославцев не хватило.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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