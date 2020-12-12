Тренин: СКА мог больше забить «Динамо», но шайба почему-то не шла в ворота

Нападающий санкт-петербургского СКА Яков Тренин прокомментировал итоги встречи с рижским «Динамо» (4:1).



«Начали хорошо, активно, сразу забили. Потом контролировали ход встречи, не дали сопернику шансов отыграться и довели матч до логического конца.



В концовке рижане заиграли активнее? Особо не дали им переломить ситуацию. Да, пошли в концовке удаления, но довели матч до победы.



Отличная химия с Кузьменко? До этого мы только одну тренировку вместе провели. Сегодня было много моментов, могли больше забить, набрать больше очков. Шайба почему-то не шла в ворота.



Мой гол? Там, если не ошибаюсь, был гибридный проброс. Доработал, чтобы не было свистка, поборолся, удачно подыграл коньком и оторвался. Защитник ждал пас, я попытался сделать вид, что отдаю, и забил в ближний, так как вратарь чуть уехал», — приводит слова Тренина пресс-служба СКА.

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