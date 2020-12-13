Вайсфельд: у Шумакова постоянно возникают трения с руководством! Всё время «недопонимание»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал обмен нападающего Сергея Шумакова из «Авангарда» в «Автомобилист».
«Никто не оспаривает то, что Сергей — талантливый игрок. Но его переходы из клуба в клуб… У него же постоянно возникают трения с руководством! Уж не знаю, с тренером или менеджером в большей степени, но всё время «недопонимание». Сперва в ЦСКА, теперь в «Авангарде». Посмотрим, что в «Автомобилисте» будет. Если у Сергея характер спортивный, он должен «закуситься» и доказать всем, что «армейцы» и «ястребы» его неправильно оценивали. Кстати, в «Авангарде» у Шумакова первый сезон был хороший, а вот теперь…
Возьмём для сравнения Попова, который сейчас за ЦСКА играет. Человек уже более 20 лет выступает на элитном уровне. Кто-нибудь слышал, что у него в клубах были какие-то скандалы? А Александр, в отличие от того же Шумакова, всё же чемпион мира. Вот и делайте выводы.
В нынешнем сезоне было видно, что у Шумакова с Хартли действительно есть проблемы. Вопрос — в чём причина? Тренеры неправильно используют Шумакова? Сергей не выполняет их указания? Или есть еще что-то, о чем мы не знаем? Факт в том, что эффективность у форварда упала по сравнению с сезоном 2018/2019, когда «Авангард» выходил в финал», — приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».
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