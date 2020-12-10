Шумаков — об уходе из «Авангарда»: когда доверяют не особо, карьеру не перезагрузишь

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков рассказал о причинах обмена из «Авангарда».
«У меня нормальные отношения с Хартли, не знаю, кто и откуда это берёт. Просто мне надо перезагрузить карьеру, что-то поменять. В «Авангарде» это понимали, поэтому отпустили меня. Я маленько меньше стал играть по сравнению с предыдущими сезонами. Когда тебе доверяют — это совсем другое. Когда доверяют не особо, то ничего не перезагрузишь. Да много причин может быть, почему стал меньше играть. Может, я хуже стал играть. Может, ещё что-то. Это же у тренера в голове. Я не могу к нему в голову залезть.
У каждого тренера есть претензии ко всем игрокам. Я бы вообще закрыл уже тему моих отношений с Хартли, столько всего уже было сказано. Мы разговаривали с тренером и руководством. Я попросил обмена, клуб решил пойти навстречу», — цитирует Шумакова Sport24.
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