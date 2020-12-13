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Экс-форвард «Магнитки» Песонен имеет предложение из Швейцарии, но хочет остаться в КХЛ

Экс-форвард «Магнитки» Песонен имеет предложение из Швейцарии, но хочет остаться в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Бывший форвард магнитогорского «Металлурга» Харри Песонен может вернуться в «Лангнау», информирует швейцарское издание Watson. Сообщается, что это произойдёт только в том случае, если финский нападающий не сумеет найти новый клуб в КХЛ.

«Да, это правда. Агент Песонена сказал нам, что сначала он прощупает почву в КХЛ. Если там у них ничего не получится, нам будет интересно вернуть игрока», — заявил спортивный директор «Лангнау» Марк Эйхманн.

В нынешнем сезоне финский форвард дебютировал в КХЛ. 32-летний форвард провёл 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросил шесть шайб и сделал восемь результативных передач при нейтральном показателе полезности и 16 минутах штрафного времени. 10 декабря «Магнитка» расторгла контракт с хоккеистом.

Последние два сезона Песонен провёл в «Лангнау Тайгерс». В минувшем чемпионате Харри в 48 матчах регулярки забросил 18 шайб и сделал 24 результативные передачи при показателе полезности «+14» и 44 минутах штрафного времени. Форвард выступал в Швейцарии с сезона-2014/2015.

«Магнитка» официально объявила о расторжении контракта с Харри Песоненом
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