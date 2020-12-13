«Барыс» в гостях обыграл «Трактор», Старченко набрал 3 очка

Казахстанский «Барыс» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Роман Старченко, в его активе один гол и две результативные передачи. Два очка у «Барыса» набрал защитник Валерий Орехов. Шайбы в составе «Трактора» забросили Лоуренс Пилут и Лукаш Седлак.

Это пятая победа казахстанского клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 19 декабря в гостях встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Трактор» 22 декабря в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом».