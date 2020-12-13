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«Барыс» в гостях обыграл «Трактор», Старченко набрал 3 очка

«Барыс» в гостях обыграл «Трактор», Старченко набрал 3 очка
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Роман Старченко, в его активе один гол и две результативные передачи. Два очка у «Барыса» набрал защитник Валерий Орехов. Шайбы в составе «Трактора» забросили Лоуренс Пилут и Лукаш Седлак.

Это пятая победа казахстанского клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 19 декабря в гостях встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Трактор» 22 декабря в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом».

КХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Барыс
Нур-Султан
0:1 Старченко (Орехов) – 09:13' (5x4)   0:2 Михайлис (Старченко, Сагадеев) – 29:52' (5x5)   0:3 Фрэттин (Старченко, Орехов) – 42:28' (5x4)   1:3 Пилут (Оберг) – 45:33' (5x4)   1:4 Виделль (Лилья) – 46:55' (5x5)   2:4 Седлак (Гика, Кравцов) – 48:07' (5x5)
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