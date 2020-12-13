«Сочи» — «Спартак»: Широков продлил результативную серию в КХЛ до 5 матчей
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимает столичный «Спартак» (0:3, завершился первый период).
Счёт в матче открыл нападающий «Спартака» Сергей Широков. Таким образом, форвард продлил результативную серию в КХЛ до пяти матчей. В 36 матчах регулярного чемпионата россиянин набрал 26 (15+11) очков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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