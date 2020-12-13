Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Витязь» обыграл «Авангард» в домашнем матче КХЛ

«Витязь» обыграл «Авангард» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) в пользу подопечных Михаила Кравца.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Витязя» Данила Моисеев, в активе которого гол и две результативные передачи. Дубль в составе победителей оформил Джастин Дэнфорт. Самым результативным игроком у «Авангарда» стал Сергей Толчинский (1+1).

Это третье поражение омского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится с финским «Йокеритом», а «Авангард» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 21 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
1:0 Ержабек (Моисеев, Малыхин) – 11:09' (5x4)   2:0 Моисеев – 15:41' (5x5)   3:0 Дэнфорт (Даугавиньш, Теденбю) – 20:29' (5x4)   3:1 Чудинов (Береглазов) – 26:47' (5x4)   3:2 Толчинский (Емелин, Костин) – 36:46' (5x5)   4:2 Дэнфорт (Моисеев) – 50:09' (5x5)   4:3 Буше (Толчинский, Найт) – 54:40' (5x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020