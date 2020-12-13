«Витязь» обыграл «Авангард» в домашнем матче КХЛ

«Витязь» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) в пользу подопечных Михаила Кравца.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Витязя» Данила Моисеев, в активе которого гол и две результативные передачи. Дубль в составе победителей оформил Джастин Дэнфорт. Самым результативным игроком у «Авангарда» стал Сергей Толчинский (1+1).

Это третье поражение омского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится с финским «Йокеритом», а «Авангард» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 21 декабря.