Хартли: «Авангард» недостаточно остро принимал решения, «Витязь» наказал нас за ошибки

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:4).
«Неудачно провели первый период, начали не так, как хотелось бы. Мы знали, что «Витязь», при всей скорости, что они могут показывать, непременно будет давить — это они и сделали. Во втором мы начали играть в свою игру, действовали лучше. В третьем пропустили гол, но мы недостаточно остро принимали решения, иногда делали неправильные передачи и за счёт этого потерпели поражение, просто «Витязь» наказал нас за ошибки. Начали мы, конечно же, хуже, чем «Витязь», и в целом провели матч не так, как хотелось бы.
Секач чувствует себя лучше, но пока он ещё не готов играть. Чётких временных рамок я сейчас назвать не могу. Надеюсь, что он будет кататься после перерыва, но пока к этому он ещё не готов», — приводит слова Хартли пресс-служба клуба.
- 13 декабря 2020
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