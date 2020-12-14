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С. Фёдоров: эта «Тампа» очень похожа на наш «Детройт» из 90-х

С. Фёдоров: эта «Тампа» очень похожа на наш «Детройт» из 90-х
Хоккей / НХЛ 0

Экс-нападающий «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров сравнил победы «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «красных крыльев» в Кубке Стэнли.

«Похожа ли эта «Тампа»-2020 на «Детройт» из 90-х, за который я играл? Во-первых, «Тампа» в 2019 году повторила рекорд «Детройта» по количеству побед за сезон.

Во-вторых, был такой момент, что «Тампа» уступила «Коламбусу» со счётом 0-4, а «Детройт» проиграл с таким же счётом «Нью-Джерси» в 1995 году. Но замечу, что у нас это было в финале Кубка Стэнли, а не в первом раунде.

В-третьих, обе команды через тернии пришли к своему титулу чемпионов. В-четвёртых, за оба клуба и тогда, и сейчас выступают сильнейшие хоккеисты мира.

В этих перечисленных моментах «Тампа» и «Детройт» очень похожи. Но не забываем, что генменеджером «Лайтнинг» работал Айзерман. И это его заслуга, что «Тампа» сейчас выиграла Кубок Стэнли. Не скажу, что Стив лепил «Лайтнинг» как скульптуру по образцу и подобию того «Детройта». Можно ли сделать так вообще в бизнес-лиге НХЛ, где очень важны финансы? Но это случилось.

Пусть Стиви ушёл за пару лет до титула, но «Тампа» была в финале в 2015 году вместе с ним. Тогда что-то не получилось. Но нынешний генменеджер Брисбуа раньше работал помощником Айзермана и прошёл с ним длинную дорогу. И поэтому мы видим так много схожего», — приводит слова Фёдорова пресс-служба НХЛ.

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