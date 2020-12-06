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Кучеров провёл день с Кубком Стэнли на яхте с семьёй и специальным тортом в виде трофея

Кучеров провёл день с Кубком Стэнли на яхте с семьёй и специальным тортом в виде трофея
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл свой день с Кубком Стэнли на яхте в сопровождении семьи – жены Анастасии и сына Максима.

Главным блюдом в праздничном меню стал торт, выполненный в виде трофея. На борт его доставили перед самым выходом в море. Сладкий кубок был изготовлен из коржей, покрытых мёдом диких цветов, глазурью, а также с ягодами малины, черники и клубники. В итоге он был съеден на десерт.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Дэйва Бишопа.

27-летний российский нападающий «Тампы» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».

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