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Мироманов: у «Сочи» ещё есть надежда на плей-офф

Мироманов: у «Сочи» ещё есть надежда на плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сочи» Даниил Мироманов прокомментировал итоги встречи с московским «Спартаком» (3:4).

«Потратили очень много сил для того, чтобы догнать соперника. И их не хватило на то, чтобы в концовке сравнять счёт. В итоге такой неприятный исход. Во втором периоде много времени провели в атаке, могли ещё забивать, в частности, я. Мне Серёга Шмелёв отдал практически на пустые ворота — голкипер соперника подтащил. Считаю, что у нас ещё есть надежда на плей-офф, надо продолжать работать, прежде всего над системой игры в большинстве и меньшинстве. Постараемся выйти после паузы на ходу и начать победную серию», — приводит слова Мироманова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:3 (3:0, 1:2, 0:1) в пользу подопечных Олега Знарка.

«Сочи» уступил «Спартаку» на домашнем льду
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