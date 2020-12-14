Мироманов: у «Сочи» ещё есть надежда на плей-офф

Нападающий «Сочи» Даниил Мироманов прокомментировал итоги встречи с московским «Спартаком» (3:4).
«Потратили очень много сил для того, чтобы догнать соперника. И их не хватило на то, чтобы в концовке сравнять счёт. В итоге такой неприятный исход. Во втором периоде много времени провели в атаке, могли ещё забивать, в частности, я. Мне Серёга Шмелёв отдал практически на пустые ворота — голкипер соперника подтащил. Считаю, что у нас ещё есть надежда на плей-офф, надо продолжать работать, прежде всего над системой игры в большинстве и меньшинстве. Постараемся выйти после паузы на ходу и начать победную серию», — приводит слова Мироманова пресс-служба КХЛ.
Напомним, что «Спартак» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:3 (3:0, 1:2, 0:1) в пользу подопечных Олега Знарка.
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