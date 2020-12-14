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Форвард «Торонто» Илья Михеев снялся в рекламе супа

Форвард «Торонто» Илья Михеев снялся в рекламе супа
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев снялся в оригинальной канадской рекламе производителя супов быстрого приготовления.

По сюжету Михеев разговаривает по телефону со своей мамой Натальей, которая учит его готовить томатный крем-суп. Но вместо того, чтобы следовать её указаниям, он просто открывает банку и нагревает её содержимое на плите.

Посмотреть видео можно в Youtube.

В межсезонье 26-летний форвард заключил новое двухлетнее соглашение с «Торонто». По контракту россиянин заработает $ 3,29 млн ($ 1,645 млн за сезон).

В минувшем сезоне Михеев в 39 встречах регулярного чемпионата НХЛ забросил восемь шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «+7» и четырёх минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф результативными действиями не отметился и заработал общий показатель полезности «-1».

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