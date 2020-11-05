Михеев — о новом сезоне НХЛ: не знаем, когда и чего ждать. Просто пустота впереди
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал о подготовке к новому сезону НХЛ.
«Тут много деталей. Надо понимать, что и эскроу до 20% повысили, плюс будут удержать 10% от зарплаты. В общем, сложная ситуация. Думаю, будет голосование, а там уже как всё решат. Мне сложно сказать своё мнение, потому что мы не видим картину целиком. Нам бы для начала просто начать играть. А об этом, думаю, уже договоримся.
Проблема в том, что мы не знаем, когда и чего ждать. Просто пустота впереди. Знаем только ориентировочные даты. Но сегодня так, а завтра могут набрать и сказать, что всё откладывается или наоборот скоро стартуем. Подготовка изменилась. Думаю, сейчас у всех жизнь поменялась», — цитирует Михеева Sport24.
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