Потанин: «Связь поколений» — знак того, что наш хоккей жив, конкурентоспособен и силён

Президент «Норникеля» Владимир Потанин, являющийся генеральным партнёром Федерации хоккея России, высказал своё мнение о матче, в котором приняли участие игроки сразу нескольких поколений — 1980-х, 1990-х и 2000-х, а также действующие игроки национальной сборной.
«Я очень рад, что традиционный матч «Связь поколений» вновь состоялся несмотря на непростые условия. Это важный момент и для легенд хоккея, и для действующих игроков, и для тех, кто этот спорт поддерживает. Это знак того, что наш хоккей жив, конкурентоспособен и силён этой самой связью поколений. Поэтому за эту традицию мы будем бороться, несмотря ни на что», — сказал Потанин в интервью «Чемпионату».
Игра завершилась со счётом 15:11 в пользу команды «красных» с капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в составе. Александр играл в одном звене с Потаниным и двукратным олимпийским призёром Павлом Буре. Овечкин набрал 8 (2+6) очков, в активе Буре 3 гола и 5 результативных передач. Потанин забросил 6 шайб и 1 раз ассистировал партнёрам.
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