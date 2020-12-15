Команды—участники Кубка Первого канала будут находиться в «пузырях» во время турнира

Федерация хоккея России рассказала, как будет устроена организация Кубка Первого канала 2020 года. Второй этап Евротура с участием сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии пройдёт с 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене».

«Команды будут проходить обязательное тестирование и во время проведения турнира находиться в «пузыре» и чистой зоне как отеля, так и ледовой арены.

Федерация хоккея России следует всем постановлениям Роспотребнадзора в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной вспышкой и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Мы принимаем во внимание опыт наших коллег по организации международных спортивных мероприятий.

В целях безопасности на территории ледовой арены будет установлен масочно-перчаточный режим. Посетители с температурой выше 37 не будут допущены на мероприятие. Рассадка на арене будет проходить по контактным группам с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Также протестированы будут сотрудники федерации и арены, задействованные в проведении мероприятия», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ФХР.