Скудра: непростая ситуация у рижского «Динамо» — очень много проигрываем важных матчей

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:6).

«Непростая ситуация у нас в психологическом плане – очень много проигрываем важных матчей. Получаем лёгкие голы в свои ворота. Конечно, наши вратари должны быть намного лучше. Это один из факторов… Гол в начале третьего периода мы сами себе забили, и он немножко нас надломил. Нашли в себе силы сравнять счёт, а потом сами привезли удаление в свою зону и получили ещё один гол. Не получается у нас пока переломить ситуацию в концовке, но никого не могу упрекнуть в отсутствии самоотдачи, желания. В мелочах мы пока не совсем хороши.

Если говорить о составе, у нас в сборную уехали Сунд, Витасек. Мюррей прооперирован и выбыл на две-три недели, перед матчем заболел Сотниекс. Поэтому вышли вот этой группой защитников, всеми, кто остался. Для этой группы, в которой много молодых латышей, матч был сложным, не хватило немного качества игры», — приводит слова Скудры пресс-служба лиги.