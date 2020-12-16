Немировски: матч в Риге получился очень тяжёлым, но самое главное – два очка завоёваны

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (6:4).
«Хорошо действовали в течение 10-15 минут, забросили две шайбы, но потом Рига добавила, а у нас начались ошибки в обороне, что и привело к трём пропущенным голам. Но после перерыва начали снова действовать правильно. Вообще матч получился очень тяжёлым, но самое главное – два очка завоёваны. Если говорить подробнее о провале в концовке первого периода – надо смотреть, что привело к нему. Возможно, надо было сыграть попроще, в том числе и в зоне соперника. Но Рига, повторюсь, отлично включилась, добавив в скорости, а мы просто не успевали. Тайм-аут в этот момент брать было бы неправильно – до конца периода оставалось не так много времени», — приводит слова Немировски пресс-служба лиги.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с «Сочи», а «Торпедо» в Нижнем Новгороде — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 21 декабря.
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