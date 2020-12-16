Источник: «Салават Юлаев» обменял права на Шэна в «Сочи», получив денежную компенсацию

«Салават Юлаев» обменял права на форварда Павла Шэна в «Сочи» на денежную компенсацию, сообщает «Собкор02».

В минувшем сезоне 21-летний форвард выступал в АХЛ за «Провиденс Брюинз» – фарм-клуб «Бостон Брюинз». В регулярном чемпионате АХЛ провёл 35 матчей, набрав 9 (4+5) очков при показателе полезности «+2» и четырёх минутах штрафного времени.

Ранее в КХЛ он выступал за уфимский клуб и «Югру». В сезоне-2018/2019 Шэн отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате за «Салават», записав на свой счёт одну результативную передачу.

В 2019 году стал бронзовым призёром МЧМ в составе молодёжной сборной России. В семи матчах турнира забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу. Шэн выбран «Бостоном» на драфте-2018 в седьмом раунде под общим 212-м номером.