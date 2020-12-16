КХЛ определила лучших хоккеистов 14-й игровой недели

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов 14-й игровой недели (включая матчи 14 и 15 декабря) в четырёх номинациях.

– Лучшим вратарём признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший три победы в трёх матчах недели (в том числе в одном на ноль). «Сухарь» в игре с «Металлургом» стал для 25-летнего голкипера вторым в нынешнем чемпионате. По воротам Билялова было нанесено 79 бросков (в среднем за игру 26,3), из которых он отразил 96,20%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,00, максимальный отрезок без пропущенных шайб – 94 минуты 39 секунд (три последние показателя – лучшие по итогам недели).

– Лучшим защитником признан Владислав Провольнев («Северсталь»), в трёх матчах недели одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 4 (3+1) очка. На счету защитника череповецкого клуба победные голы в матчах с рижским «Динамо» и «Торпедо», в игре с нижегородцами Провольнев отметился дублем. На его счету также 11 бросков по воротам, 5 силовых приёмов и 2 заблокированных броска. Защитник «Северстали» в среднем проводил на льду 21 минуту 37 секунд.

– Лучшим нападающим признан Стефан Да Коста («Ак Барс»), одержавший вместе с командой победы в четырёх матчах недели и набравший в них 7 (5+2) очков (лучший результат). Нападающий казанцев забрасывал шайбы во всех матчах, отметился дублем во встрече с «Йокеритом». Да Коста не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1), нанёс 17 бросков по воротам и заблокировал 5 бросков соперников.

– Лучшим новичком признан нападающий Максим Соркин (ЦСКА), одержавший вместе с командой победы в трёх матчах недели (в том числе двух гостевых) и забросивший в них 2 шайбы. Голы в гостевой встрече с «Авангардом» и домашней с «Локомотивом» стали для 20-летнего нападающего «армейцев» дебютными в КХЛ. Соркин не завершил ни одну из игр недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2), в среднем за матч проводил на льду 12 минут 31 секунду, нанёс 4 броска по воротам и заблокировал 3 броска соперников.