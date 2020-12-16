Финалист Кубка Стэнли Карлссон вернулся в Швецию после шести сезонов в НХЛ

Бывший форвард «Сан-Хосе Шаркс» Мелкер Карлссон стал игроком «Шеллефтео», сообщается на официальном сайте шведского клуба. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
В НХЛ 30-летний шведский нападающий пребывал в статусе неограниченно свободного агента. До отъезда в Северную Америку он уже выступал за «Шеллефтео», с которым дважды побеждал в чемпионате Швеции.
В минувшем сезоне Карлссон набрал 12 (6+6) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ за «Шаркс», заработав показатель полезности "-7" и 20 минут штрафного времени. В общей сложности в НХЛ он провёл шесть сезонов, за которые сыграл 396 матчей и набрал 114 (60+54) очков. В плей-офф – 60 матчей и 14 (6+8) баллов. Главным достижением Карлссона является выход в финал Кубка Стэнли 2016 года.
- 16 декабря 2020
-
15:45
-
15:01
-
15:00
-
14:35
-
14:01
-
13:37
-
13:11
-
13:05
-
12:55
-
12:15
-
12:12
-
11:46
-
11:30
-
11:14
-
10:45
-
10:14
-
10:00
-
09:33
-
09:15
-
09:11
-
08:55
-
08:30
-
08:06
-
00:01
- 15 декабря 2020
-
23:46
-
23:35
-
22:44
-
22:25
-
22:03
-
21:26
-
20:57
-
20:29
-
20:15
-
19:52
-
19:15