Финалист Кубка Стэнли Карлссон вернулся в Швецию после шести сезонов в НХЛ

Бывший форвард «Сан-Хосе Шаркс» Мелкер Карлссон стал игроком «Шеллефтео», сообщается на официальном сайте шведского клуба. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

В НХЛ 30-летний шведский нападающий пребывал в статусе неограниченно свободного агента. До отъезда в Северную Америку он уже выступал за «Шеллефтео», с которым дважды побеждал в чемпионате Швеции.

В минувшем сезоне Карлссон набрал 12 (6+6) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ за «Шаркс», заработав показатель полезности "-7" и 20 минут штрафного времени. В общей сложности в НХЛ он провёл шесть сезонов, за которые сыграл 396 матчей и набрал 114 (60+54) очков. В плей-офф – 60 матчей и 14 (6+8) баллов. Главным достижением Карлссона является выход в финал Кубка Стэнли 2016 года.