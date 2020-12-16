Третьяк: мы не имеем права полностью отменить все соревнования и предать хоккей забвению

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на хоккей.

«Вирус повлиял на все стороны нашей жизни, на хоккей в том числе. Но мы не имеем права отменить все соревнования полностью и предать хоккей забвению. Мы в этих условиях находим способы, как сохранить хоккей. Выполнять все ограничения очень и очень непросто, в значительной части сокращаются доходы от билетных программ.

Важным аспектом является сохранение соревнований на детском уровне, иначе мы можем потерять целое поколение спортсменов. Мы в полном контакте с региональными властями и в ручном режиме стараемся обеспечить соревнования. Мы находим способы, как проверить команды и судей», — цитирует Третьяка ТАСС.

Ранее Федерация хоккея России рассказала, как будет устроена организация Кубка Первого канала 2020 года. Второй этап Евротура с участием сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии пройдёт с 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене».