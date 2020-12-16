«Миннесота» близка к подписанию 32-летнего Эндрю Хаммонда. Стэлок выбыл на длительный срок

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Алекс Стэлок из-за травмы выбыл на длительный срок, сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что на замену ему может быть подписан вратарь Эндрю Хаммонд. 32-летний голкипер провёл последние два сезона в АХЛ. В Национальной хоккейной лиге на его счету в общей сложности 56 матчей, в которых он одержал 27 побед при 92,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.31. Кроме того, Хаммонд оформил четыре шат-аута.



33-летний Стэлок принял участие в 151 матче НХЛ, одержав победы в 61 встрече при 90,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.61.



Однако основной парой «Дикарей» в предстоящем сезоне должны стать Кэм Тальбо и Каапо Кахкёнен.

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