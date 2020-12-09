Кирилл Капризов прошёл четвёртый тест на COVID и провёл первую тренировку с «Миннесотой»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провёл первую тренировку с командой, сообщил североамериканский журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».
«Вингер Кирилл Капризов прошёл четвёртый тест на коронавирус за семь дней с прибытия в Миннесоту и сегодня, как и ожидалось, провёл первую тренировку с одноклубниками», — написал Руссо.
Под твитом можно увидеть фотографию Капризова с тренировки.
Напомним, 23-летний россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка, при этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.
Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.
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