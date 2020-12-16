Сергачёв — о зарплатах в спорте: мы платим огромные налоги. На них строят школы, больницы

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв ответил на критику высоких зарплат спортсменов в комментариях к посту в «Инстаграме».



«Мы детей через СМС лечим, за кой спортсмены такие бабки получают?» — говорится в комментарии к посту с информацией о зарплате 16-летнего форварда системы СКА Матвея Мичкова.



«Они такие бабки получают и налоги платят огромные на эти бабки, я не прав? А на эти налоги строят больницы, школы и тд. Получают они так много, потому что люди ходят смотреть и следят, и им это интересно, и, соответственно, люди платят, чтобы смотреть.



Рассуждаешь как маленький, ей-богу. По-твоему, нужно весь спорт отменять и всех на заводы? Пользу приносить стране таким образом?



Спорт был и всегда будет, и ребята здоровьем жертвуют ради этой игры. И насколько ты знаешь, карьеры у хоккеистов длятся 10-15 лет в лучшем случае, а потом пенсия.



А про детей ты прав, нужна какая-то помощь от государства, вот они налог повысили богатым, но это не к хоккеистам претензии», — ответил Сергачёв.

СКА подписал пятилетний контракт с 16-летним Матвеем Мичковым