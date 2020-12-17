«Ванкувер» получил поддержку от индейских общин по поводу логотипа с косаткой

Представители «Ванкувер Кэнакс» сообщили, что клуб получил поддержку со стороны общественных организаций коренных народов страны по поводу использования логотипа с косаткой.
«Мы консультируемся с представителями коренных народов по многим вопросам, связанным с нашими командами и предприятиями, и ценим их мудрые советы. Мы понимаем, что не все принимают этот логотип, но очень рады, что многие люди, в том числе наши друзья из числа представителей первых наций, поддерживают его. Мы благодарны за это и за все положительные отзывы, которые мы получили», – сказал владелец клуба Франческо Аквилини.
Ранее профессор истории и исследователь коренных народов из университета Манитобы Шон Карлтон заявил, что «Кэнакс» следует отказаться от этого логотипа, поскольку он был разработан без консультаций с представителями аборигенов и является присвоением культуры салишей – группы индейских народов с северо-запада США.
Канадский клуб сделал заявление на фоне ситуации с маской вратаря «Кэнакс» Брэйдена Холтби. Ранее новичка команды вынудили отказаться от маски с Громовой птицей, которую расписал шведский художник Дэйв Гуннарссон, после обвинений в «присвоении культуры аборигенов».
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