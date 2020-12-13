Холтби отказался от дизайна нового шлема после обвинений в присвоении культуры аборигенов

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Брэйден Холтби принял решение отказаться от маски с Громовой птицей, которую расписал шведский художник Дэйв Гуннарссон, после обвинений в присвоении культуры аборигенов.

Громовая птица – легендарное существо в мифологии индейцев тихоокеанского побережья. Они верили, что гигантские крылья этой птицы поднимают ветер и вызывают гром. Ряд представителей коренных народов не устроило, что вратарь обратился к художнику не из их числа.

«Если этот вратарь хочет использовать этот вид искусства на своем шлеме, правильным решением было бы просто обратиться к художнику из числа представителей коренных народов и поручить ему сделать это», – сказал оформитель из Торонто Джей Соул, которого поддержали участники общественных организаций аборигенов.

По его мнению, когда такие работы создаются художниками не из числа представителей коренных народов, это оказывает «катастрофическое влияние» на экономику сообщества. Холтби уже заявил, что планирует сотрудничать с художником из числа так называемых «первых наций» при создании новой маски, которую он наденет в сезоне-2020/2021. Гуннарссон уже удалил пост с изображением маски из своего «Инстаграма».



«Просто хотел бы извиниться перед каждым, кого обидел. Я не хотел этого и определенно извлек ценный урок. Буду двигаться вперед и делать то, что больше всего помогает сообществу», – сказал Холтби.