Форвард «Вашингтона» Хэтэуэй: Лавиолетт не теряет времени и выжимает из игроков всё лучшее

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Гарнет Хэтэуэй поделился мнением о новом главном тренере клуба Питере Лавиолетте.
«Посмотрите на его послужной список. Он приходит в команды и извлекает максимум пользы из парней, которые находятся в составе. Он не теряет времени, и это очевидно для меня из тех разговоров, что у нас были. Он объединяет парней и действительно выжимает из них всё лучшее. Это то, чего я с нетерпением жду», – цитирует Хэтэуэя пресс-служба НХЛ.
55-летний специалист работал с «Нью-Йорк Айлендерс», а с «Каролиной Харрикейнз» выиграл Кубок Стэнли (2006). С «Филадельфией Флайерз» дошёл до финала Кубка Стэнли (2010). 6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером «Нэшвилл Предаторз». 7 января он был уволен с поста главного тренера «хищников».
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