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Коваленко — о КХЛ: на первые роли выводятся легионеры. Молодёжь останавливается в развитии

Коваленко — о КХЛ: на первые роли выводятся легионеры. Молодёжь останавливается в развитии
Хоккей / КХЛ 0

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о ситуации с доверием молодёжи в КХЛ.

«Подавляющее большинство наших клубов упрощает игру, а на первые роли выводятся легионеры. Понятно, что тренерам нужно давать быстрый результат, но в плане стратегии и перспективы в клубном хоккее налицо проблемы.

Ключевые игровые ситуации отдаются легионерам и ветеранам, молодые российские хоккеисты или сидят на скамейке, или срываются за океан. В итоге та молодёжь, которая в 18-20 лет самая интересная в мировом хоккее, останавливается в своём развитии. И уже через несколько сезонов неконкурентна на мировом уровне, от чего страдает прежде всего национальная сборная, наш хоккей в целом.

Вы посмотрите за нашими лучшими юниорами последних лет, как не просто складываются их карьеры – за исключением Морозова, Марченко, ещё одной-двух фамилий. Нам надо делать выводы и корректировать клубную политику», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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