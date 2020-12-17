Глава КХЛ: на данный момент вакцинацию не планируем, дело идёт к плей-офф
Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, планируется ли массовая вакцинация игроков Континентальной хоккейной лиги.
«По «Адмиралу» конкретики нет, там сейчас меняется руководство. Мы направили письмо губернатору, ждём ответа.
По поводу вакцинации — медики рассматривают разные варианты. Надо понимать, как это скажется на спортсменах. 529 ребят уже переболело, людям с антителами вакцинация не делается. Мы следим за переболевшими. На данный момент не планируем вакцинацию, дело идёт к плей-офф, хотим, чтобы все были здоровы и играли в полную силу. Это тонкий вопрос, в котором надо разбираться. Наши медики уже занимаются этим совместно с Роспотребнадзором», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Р. Ротенберг — о вакцинации игроков сборной России: мы не можем рисковать сейчас
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