Р. Ротенберг — о вакцинации игроков сборной России: мы не можем рисковать сейчас

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг высказался на тему возможной вакцинации игроков молодёжной сборной России.

«Мы изучаем все самые современные вакцины, смотрим, следим. Но нет никаких исследований, как вакцины влияют на тело, физику, психологию спортсмена. Наверное, это будет уже в следующем году, и тогда мы, может быть, подумаем о вакцинации. Мы сейчас не можем рисковать, и ещё раз повторюсь: у нас нет никаких проблем с коронавирусом. Мы готовимся к МЧМ.

У нас все игроки и члены нашей сборной тестировались постоянно в своих клубах, практически ежедневно разными лабораториями. Сейчас в сборной они тоже тестируются регулярно. Нет никаких предпосылок, чтобы возникли неприятные ситуации. Нет никаких проблем, мы на позитиве», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.