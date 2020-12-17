Кудашов — о капитане сборной России: Шипачёв — самый яркий игрок в Континентальной лиге

Бывший главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился ожиданиями от выступления национальной команды в матче со сборной Швеции на Кубке Первого канала.

«На Кубок Первого канала традиционно собираются лучшие составы. По крайней мере у сборной России абсолютно точно. Конечно, всегда будут разговоры, что кого-то не взяли, но все вызванные в сборную ребята полностью это заслужили. Это сильнейший состав на сегодняшний день.



Что касается нашего сегодняшнего соперника, то у сборной Швеции хватает игроков из КХЛ. Плюс нельзя забывать, что в европейских чемпионатах очень много мастеровитых шведских хоккеистов. Это очень приличная сборная, так что с нетерпением ждём игры, думаю, всех ждёт зрелищный матч.



В воротах россиян с первых минут сыграет Александр Самонов? Мне известны его возможности, он вышел на уровень сборной, пора показывать результат именно за сборную. Наш капитан Вадим Шипачёв, считаю, не только сильнейший центральный нападающий, но и самый яркий игрок в Континентальной лиге. У Вадима много опыта, авторитета, он обладает лидерскими качествами. Не зря ведь он и в московском «Динамо» является капитаном», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.