Линус Юханссон: протесты в Минске, видимо, проходят по выходным, а мы были там в среду

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» и сборной Швеции Линус Юханссон рассказал, как происходило его расставание с ХК «Сочи» и опыте поездок в Беларусь.

«Сочи был фантастическим местом, о котором только можно мечтать. Море прямо за дверью, очень красивый город. Первое впечатление было отменным, но потом стало немного трудно. У меня был тяжёлый старт, потому что я переболел коронавирусом. Сыграл два матча — воспалилось колено, после этого я пропустил неделю. А затем вернулся, провёл несколько встреч, но получил травму плеча, из-за которой выбыл на месяц. Получилось так, что я сыграл только семь матчей и один период.

Пока я лечился, ХК «Сочи» упал в самый низ турнирной таблицы, когда я вернулся, мы очень сильно отставали по очкам. Сменился главный тренер, ушёл Андриевский, а с новым наставником мне не разрешили даже тренироваться. Я не знаю почему. Мне ничего не оставалось, как со всей силой тренироваться вне льда. Команда приняла решение, тут я ничего не смог поделать. Конечно, я не играл так хорошо, как мог бы, потому мне не дали шанса. У «Сочи» было тяжёлое начало чемпионата, когда мы встречались почти со всеми лидерами. Диалога со мной никто особо не вёл — сказали, чтобы искал себе новую команду, больше мне сказать нечего. Но я не хотел уезжать из КХЛ. Я знаю, что могу здесь играть, и рад, что у меня появилась ещё одна возможность, поэтому я в «Нефтехимике».

Жаль, что в Россию трудно приехать моей девушке. Здесь не так просто получить визу. Мы с ней виделись два дня, когда играли в Минске. Акции протеста? Я ничего не заметил. Говорят, они проходят по воскресеньям, а мы были в Беларуси в среду. На следующий день после матча были только в отеле», — приводит слова Юханссона Aftonbladet.