ИИХФ не сможет передать России право на проведение ЧМ-2021 из-за решения CAS

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не сможет делегировать России право проведения чемпионата мира 2021 года из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.

«ИИХФ не проводила никаких обсуждений о переносе матчей ЧМ-2021 в Россию из-за этого предстоящего решения. Это решение исключает любую возможность проведения чемпионата мира в России в ближайшие два года», — говорится в официальном заявлении ИИХФ.

Согласно решению CAS, Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений. Мужская и женская сборные России будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021, 2022), а также на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Форма хоккеистов может быть исполнена в цветах флага, и надпись Россия будет сохранена на форме игроков. При этом игроки будут выступать в нейтральном статусе (без государственных флага и гимна). Решение не касается молодёжных и юниорских чемпионатов мира.