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ИИХФ не сможет передать России право на проведение ЧМ-2021 из-за решения CAS

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ИИХФ не сможет передать России право на проведение ЧМ-2021 из-за решения CAS
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) не сможет делегировать России право проведения чемпионата мира 2021 года из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.

«ИИХФ не проводила никаких обсуждений о переносе матчей ЧМ-2021 в Россию из-за этого предстоящего решения. Это решение исключает любую возможность проведения чемпионата мира в России в ближайшие два года», — говорится в официальном заявлении ИИХФ.

Согласно решению CAS, Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений. Мужская и женская сборные России будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021, 2022), а также на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Форма хоккеистов может быть исполнена в цветах флага, и надпись Россия будет сохранена на форме игроков. При этом игроки будут выступать в нейтральном статусе (без государственных флага и гимна). Решение не касается молодёжных и юниорских чемпионатов мира.

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