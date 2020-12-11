Фазель — о ЧМ-2021: Третьяк предложил провести турнир в Санкт-Петербурге

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк предложил перенести ЧМ-2021 из Беларуси в Россию. Мировое первенство планируется провести в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

«Как я уже говорил, наша цель — провести чемпионат мира в Минске и Риге, не хотим ничего не менять. Да, Латвия сказала, что готова провести чемпионат мира с участием 16 команд, Беларусь говорит, что тоже готова сама провести чемпионат мира с 16 командами.



Владислав Третьяк предложил провести турнир в Санкт-Петербурге. Нам слишком рано принимать какое-то решение сейчас. У нас контракт, я хочу поговорить со всеми», – цитирует Фазеля ТАСС.