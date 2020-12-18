Рантакари: Нижнекамск — суровое место, после него Москва кажется красивым городом
Защитник сборной Финляндии и нижнекамского «Нефтехимика» Отсо Рантакари прокомментировал победу национальной команды в стартовом матче Кубка Первого канала со сборной Чехии (4:3), а также поделился впечатлениями от игры в России.
«Наша команда была хорошо подготовлена, мы удачно начали матч. Удавалось поддерживать нужный темп, забили много голов. Что касается моих впечатлений о России, то Москва кажется красивым городом после Нижнекамска. Нижнекамск — суровое место», — приводит слова Рантакари Ilta-Sanomat.
В 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Нефтехимик» Рантакари набрал 11 (4+7) очков и заработал показатель полезности «-10». Отсо проводит дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге.
Рекомендуем вам
- 18 декабря 2020
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:43
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:02
-
08:45
-
08:29
-
08:10
-
08:05
-
07:58
-
05:23
-
03:25
-
03:05
- 17 декабря 2020
-
23:53
-
23:10
-
23:04
-
22:46
-
22:40
-
22:36
-
22:27
-
22:17
-
22:15
-
22:08
-
21:42
-
21:19
-
21:07
-
20:47
-
20:38
-
20:31
-
20:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам