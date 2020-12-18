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Рантакари: Нижнекамск — суровое место, после него Москва кажется красивым городом

Рантакари: Нижнекамск — суровое место, после него Москва кажется красивым городом
Хоккей / КХЛ 0

Защитник сборной Финляндии и нижнекамского «Нефтехимика» Отсо Рантакари прокомментировал победу национальной команды в стартовом матче Кубка Первого канала со сборной Чехии (4:3), а также поделился впечатлениями от игры в России.

«Наша команда была хорошо подготовлена, мы удачно начали матч. Удавалось поддерживать нужный темп, забили много голов. Что касается моих впечатлений о России, то Москва кажется красивым городом после Нижнекамска. Нижнекамск — суровое место», — приводит слова Рантакари Ilta-Sanomat.

В 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Нефтехимик» Рантакари набрал 11 (4+7) очков и заработал показатель полезности «-10». Отсо проводит дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге.

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