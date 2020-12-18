Ларионов — о сборной: счастлив, когда вижу признаки того, как мы сами играли в «Детройте»

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал о работе с национальной командой.

«Я хочу передать мой опыт и мои знания молодым игрокам. Мы пытаемся помочь молодым парням увидеть игру иначе, чем они привыкли. Я счастлив, когда вижу хорошие признаки того, что мы делали сами, как мы играли в «Детройте» во времена Русской пятёрки.



Нужно вернуться к основам. Это игра в хоккей, это должно быть интересно, увлекательно, это представление. Моя задача — сделать так, чтобы парни получали удовольствие от игры, быстро перемещали шайбу, создавали хорошие моменты. Показывал ли я своим хоккеистам видеофрагменты, как мы играли в «Детройте»? Это секрет. Но, конечно, с помощью видео намного проще показать, как это должно выглядеть. Да, это было достаточно давно, но каждый из нас тогда мог решить эпизод. Хорошо, что во время пандемии наши игроки имеют возможность выступать в КХЛ, играть против взрослых хоккеистов. В команде отличная атмосфера, всё как мы любим.



Я хвалил Аскарова ещё год назад? Сейчас он стал опытнее, прибавил в технике, провёл много хороших матчей в КХЛ», — сказал Ларионов в интервью TSN.