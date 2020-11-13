Ларионов: я не хвастаюсь, но моя карьера — особенная. Хочу передать этот опыт ребятам

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов объяснил, почему решил стать тренером лишь в 59 лет.
«Мой тип личности требует постоянного вызова — посчитал, что работа тренером является достаточно амбициозным вызовом. К тому же это как раз тот возраст, когда начинаешь ощущать куда большее удовольствие, помогая другим, чем добиваясь собственных целей. Я не хвастаюсь, но считаю, что мой опыт в игре, моя карьера — особенные. Это благодаря партнёрам, тренерам и отношению к делу мне повезло добиться многого.
Сейчас же хочется передать этот опыт молодым талантливым ребятам. И не стану скрывать, что общение с молодыми игроками сборной России тоже даёт огромную энергию, а постоянное общение с тренерским штабом и штабом сборной внутренне обогащает. Я люблю находиться в амбициозных коллективах, для меня это естественно.
Могло ли это произойти раньше? Да, теоретически вполне могло. Но я верю, что всё происходит в своё время. В тот момент, когда это нужно и когда ты готов», — приводит слова Ларионова «Фонтанка».
- 13 ноября 2020
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:34
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:35
-
09:11
-
08:55
-
08:25
-
08:19
-
08:11
-
04:44
- 12 ноября 2020
-
23:57
-
23:50
-
23:20
-
23:00
-
22:54
-
22:44
-
22:33
-
22:29
-
22:24
-
21:59
-
21:54
-
21:48
-
21:44
-
21:12
-
21:12
-
20:56
-
20:19
-
20:06
-
19:52
-
19:48