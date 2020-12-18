Третьяк: видел строительство в Новосибирске и Омске к МЧМ-2023, города серьёзно готовятся

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал презентацию эмблемы МЧМ-2023.



«Сегодня у нас большой праздник – презентация официального логотипа молодёжного чемпионата мира, который пройдёт в 2023 году в Новосибирске и Омске. Хочется от имени ФХР сказать большое спасибо Международной федерации хоккея за то, что они доверили нам провести это мероприятие. Помимо молодёжного в 2023 году мы будем проводить также взрослый чемпионат мира, и это очень большая честь.



Международная федерация хоккея и всё хоккейное сообщество знают, что мы имеем большой опыт проведения соревнований и умеем достойно встречать гостей. Мы сделаем всё возможное, чтобы спортсмены, гости и болельщики в 2023 году получили огромное удовольствие не только от матчей, но и от всего хоккейного праздника.



Я видел, какое строительство уже сейчас идёт в Новосибирске и Омске, видим, как серьёзно готовятся эти два города. Большое спасибо всем, кто добросовестно работает и готовится к этому празднику хоккея. Уже в феврале у нас будет оргкомитет, на котором мы обозначим все планы. Сейчас же хотелось бы сказать: в добрый путь!» — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.

Третьяк: чем я провинился перед мировым обществом? За что меня не пускать на соревнования?