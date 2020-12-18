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Крылов рассказал, в чём заключается основная проблема проведения МЧМ-2023 в двух городах

Крылов рассказал, в чём заключается основная проблема проведения МЧМ-2023 в двух городах
Хоккей / Прочие турниры 0
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал МЧМ-2023, который пройдёт в Новосибирске и Омске.

«Омск подключился к строительству спустя примерно год после Новосибирска? Отставания практически не существует. Объясню почему: мы строим на том же месте, где была прежняя арена. Там все коммуникации, мы сэкономили на этом время, провели большую подготовительную работу с точки зрения проектирования. Я думаю, что уже весной вообще не будет различий с точки зрения строительства.

Нужно ли проводить какие-то проверочные мероприятия перед чемпионатом мира? Есть регламент — нужно провести определённое количество матчей, поэтому мы и планируем начать там сезон-2022/2023. В сентябре 2022 года «Авангард» должен начать на новой арене, соответственно, к декабрю мы сыграем то количество матчей, которое необходимо, введём в эксплуатацию арену и будем с удовольствием ждать гостей к чемпионату мира.

Что обсуждалось на встрече с губернаторами и чиновниками? Мы вместе встретились в первый раз и обсудили планы подготовки к чемпионату мира. Здесь стоит отметить, что мы проанализировали проблемы, которые существовали в Омске с точки зрения проведения матчей. Основная проблема — это логистика: доставка зрителей на арену и их развоз после матча. Поэтому я внёс предложение по организации такого процесса, как запуск шаттлов с разных районов Омска. Обкатать это на чемпионате мира, а после турнира уже болельщики омского «Авангарда» будут пользоваться этой услугой. Такой подход даёт возможность независимо от того, в каком районе Омска ты живёшь, напрямую доехать до арены и после матча вернуться обратно. Это понравилось и Новосибирску — мы совместно приняли решение, что подготовим программу закупки таких автобусов-шаттлов, которые изначально будут развозить зрителей во время чемпионата мира, а потом ими будут пользоваться болельщики омского «Авангарда» и новосибирской «Сибири», — сказал Крылов.

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