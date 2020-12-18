На подготовку Омска к МЧМ-2023 потратят свыше 14 млрд рублей
Стало известно, сколько будет затрачено на подготовку Омска к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.
«Почти 12 млрд рублей на строительство «Арены-Омск». Частные инвестиции — по несколько миллиардов рублей рассчитано на строительство пяти гостиничных комплексов. Плюс на благоустройство — 1,9 млрд рублей, это освещение улиц, благоустройство набережной и мест пребывания гостей города и представителей сборных команд.
Наша задача — достойно провести чемпионат мира, встретить гостей», — приводит слова Александра Буркова «Р-Спорт».
Таким образом, на подготовку Омска к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года потратят свыше 14 млрд рублей.
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