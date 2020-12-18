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Сборная России провела тренировку накануне матча с Чехией

Сборная России провела тренировку накануне матча с Чехией
Хоккей / Евротур 0

На арене «Парка Легенд» прошла тренировка сборной России, которая продолжает выступление на Кубке Первого канала, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Большая часть игроков занималась в тренажёрном зале, другая часть — защитники Дмитрий Юдин, Виктор Антипин, Данила Галенюк, Дмитрий Саморуков, Артём Минулин, нападающие Александр Кадейкин, Егор Коршков, Сергей Толчинский, а также вратари Александр Самонов, Иван Федотов и Даниил Тарасов — занимались на льду.

Завтра, 19 декабря, российская сборная встретится с командой Чехии. Начало — в 15:30 мск.

Напомним, что вчера, 17 декабря, в своём первом матче на турнире сборная России обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

Сборная России стартовала на Кубке Первого канала с победы над Швецией
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