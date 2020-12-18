Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Два шведа и восемь немцев сдали положительные тесты на COVID в «пузыре» в преддверии МЧМ

Два шведа и восемь немцев сдали положительные тесты на COVID в «пузыре» в преддверии МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

ИИХФ представила обновлённую информацию о периоде карантина всех 10 соревнующихся команд и официальных лиц турнира в «пузыре» перед МЧМ-2021, сообщает официальный сайт ИИХФ.

С тех пор как команды попали в пузырь соревнований, было проведено более 2000 тестирований на коронавирус всех игроков, персонала и официальных лиц. После тестирования оказалось, что два представителя сборной Швеции, а также восемь представителей немецкой команды, находящихся в Эдмонтоне, заболели коронавирусом. Отмечается, что среди заражённых шведов нет игроков, только персонал.

Команда Германии останется на карантине до 24 декабря, а сборная Швеции — до 21 декабря, за исключением игроков и персонала, которые освобождены от отбывания более длительного периода карантина на основании предыдущего положительного результата ПЦР-теста на COVID-19, который обеспечивает личный иммунитет и отсутствие угрозы заражения окружающим.

С остальных команд снимут карантин, когда будут готовы все результаты тестирования.

Генменеджер сборной Финляндии U20 рассказал о внезапных новых ограничениях на МЧМ-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020