Два шведа и восемь немцев сдали положительные тесты на COVID в «пузыре» в преддверии МЧМ

ИИХФ представила обновлённую информацию о периоде карантина всех 10 соревнующихся команд и официальных лиц турнира в «пузыре» перед МЧМ-2021, сообщает официальный сайт ИИХФ.



С тех пор как команды попали в пузырь соревнований, было проведено более 2000 тестирований на коронавирус всех игроков, персонала и официальных лиц. После тестирования оказалось, что два представителя сборной Швеции, а также восемь представителей немецкой команды, находящихся в Эдмонтоне, заболели коронавирусом. Отмечается, что среди заражённых шведов нет игроков, только персонал.



Команда Германии останется на карантине до 24 декабря, а сборная Швеции — до 21 декабря, за исключением игроков и персонала, которые освобождены от отбывания более длительного периода карантина на основании предыдущего положительного результата ПЦР-теста на COVID-19, который обеспечивает личный иммунитет и отсутствие угрозы заражения окружающим.



С остальных команд снимут карантин, когда будут готовы все результаты тестирования.

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