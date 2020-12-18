«Ак Барс» объявил о заключении контракта с Романом Любимовым

Нападающий Роман Любимов, с которым недавно расторг контракт «Спартак», официально перешёл в «Ак Барс», сообщает официальный сайт казанцев.



Отмечается, что соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Выступать за новую команду форвард будет под 13-м номером.



Роман Любимов в нынешнем сезоне провёл 25 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «–17» и восьми минутах штрафного времени. В среднем за матч Роман проводил на льду 12 минут 24 секунды.



За карьеру в КХЛ 28-летний Любимов на протяжении семи сезонов выступал за ЦСКА, а предыдущие два сезона провёл в магнитогорском «Металлурге». В общей сложности в лиге Любимов провёл 433 матча, в которых набрал 97 (48+49) очков при полезности «+6» и 219 минутах штрафного времени.

Источник: Роман Любимов станет игроком «Ак Барса», у него полезность «-17» в этом сезоне