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Генменеджер «Ак Барса» — о переходе Любимова: Роман показывал лучший хоккей у Квартальнова

Генменеджер «Ак Барса» — о переходе Любимова: Роман показывал лучший хоккей у Квартальнова
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал переход в команду нападающего Романа Любимова.

«Ак Барс» увеличивает глубину скамейки в преддверии плей-офф, что особенно актуально с учётом травм. Роман Любимов — опытный, разноплановый игрок, может сыграть и в центре, и на фланге. Он хорошо знаком нашему тренерскому штабу, тем более лучший хоккей показывал именно под руководством Дмитрия Квартальнова.

Для нас это выгодная возможность усилить атаку, учитывая невысокую сумму контракта игрока, которого мы подписываем с рынка свободных агентов», — приводит слова Якубова пресс-служба казанцев.

Напомним, ранее нападающий Роман Любимов, с которым недавно расторг контракт «Спартак», официально перешёл в «Ак Барс». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Выступать за новую команду форвард будет под 13-м номером.

«Ак Барс» объявил о заключении контракта с Романом Любимовым
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