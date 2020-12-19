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НХЛ в новом сезоне изменит состав дивизионов и формат плей-офф

НХЛ в новом сезоне изменит состав дивизионов и формат плей-офф
Хоккей / НХЛ 0
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Предварительным соглашением между НХЛ и профсоюзом игроков предусмотрено изменение формата плей-офф в сезоне-2020/2021, сообщает известный канадский хоккейный инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

Предполагается, что в розыгрыш Кубка Стэнли попадут по 4 лучшие команды из каждого дивизиона. При этом первые 2 раунда пройдут внутри дивизионов. Таким образом, команды из разных дивизионов не смогут встретиться в плей-офф до финалов конференций.

Планируемый состав дивизионов:

  • «Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сэйбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз»;
  • «Детройт Ред Уингз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс»;
  • «Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Сент-Луис Блюз»;
  • «Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз».
Регулярный чемпионат в НХЛ начнётся 13 января и будет состоять из 56 матчей
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