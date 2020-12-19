Источник: игроки НХЛ будут иметь возможность отказаться от участия в новом сезоне

По предварительному соглашению между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и профсоюзом хоккеистов (НХЛПА), у игроков будет возможность отказаться от участия в новом сезоне, если хоккеист или ближайший член семьи будет признан подверженным высокому риску заражения коронавирусом, сообщает эксперт TSN Франк Серавалли в «Твиттере».
По информации источника, в таком случае у команд будет право приостановить контракт хоккеиста на сезон. Кроме того, составы команд будут состоять из 23 игроков с потолком зарплат в размере $ 81,5 млн. У каждого клуба будет возможность заявить до шести хоккеистов, не входящих в состав, которые вместе с командой будут тренироваться и ездить на матчи регулярного чемпионата.
Старт регулярного чемпионата НХЛ запланирован на 13 января 2021 года. Он будет состоять из 56 матчей.
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