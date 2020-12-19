Андронов, Киселевич и Мамин — самые тестируемые на допинг игроки КХЛ в 2020 году

Хоккеисты ЦСКА Сергей Андронов, Богдан Киселевич и Максим Мамин являются самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2020 году, сообщает ТАСС. За 11 месяцев они были проверены на допинг по три раза.
По информации источника, Киселевич трижды тестировался РУСАДА ещё в прошлом сезоне (в январе и дважды — в марте), нападающие Андронов и Мамин — дважды в марте и по одному разу — в период с октября по ноябрь.
С октября по ноябрь РУСАДА проверило на допинг 24 хоккеиста КХЛ (по пять — из ЦСКА, «Авангарда» и «Ак Барса», по три — из «Трактора» и магнитогорского «Металлурга», два — из СКА, один — из «Амура»). В 2019 году самым тестируемым игроком КХЛ стал защитник Андрей Марков (4 раза).
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